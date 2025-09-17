WhatsApp: arrivano i promemoria per i messaggi su iPhone

WhatsApp sta implementando una nuova e interessante funzione su iPhone che consente di creare promemoria per i messaggi nelle chat e nei gruppi. Da notare che si tratta di una novità già individuata nella versione beta dell’app per Android con relase 2.25.21.14 e che ora è stata estesa anche all’app per iOS con relase 25.25.74, al fine di garantire un’esperienza coerente tra le piattaforme.

WhatsApp: promemoria per i messaggi su iOS

La novità, che si rivolge in special modo a chi partecipa a conversazioni fitte dove è facile perdere di vista dettagli di rilievo, consente di impostare un promemoria specifico scegliendo tra vari intervalli predefiniti: due ore, otto ore o un giorno. In alternativa, è possibile impostare liberamente una data e un orario personalizzati, cosa che risulta essere particolarmente utile in contesti professionali, ad esempio in occasione di riunioni o scadenze.

Una volta abitato il promemoria, il messaggio contrassegnato mostra un’icona a forma di campanella all’interno della bolla, proprio per essere distinto dagli altri. Allo scadere del tempo definito, sul dispositivo dell’utente viene mostrata una notifica che include il testo del messaggio, eventuali anteprime multimediali e l’indicazione della chat in cui è stato inviato. Successivamente, il promemoria viene automaticamente rimosso.

Relativamente alla gestione dei dati, è bene tenere perente che i promemoria vengono elaborati interamente sul dispositivo, pertanto i contenuti non sono accessibili ad altri partecipanti alla conversazione o a WhatsApp. In tal modo, viene assicurata la massima riservatezza e si può fare tutto in autonomia, senza dover ricorrere all’impiego di risorse di terze parti.