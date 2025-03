WhatsApp: badge numerico accanto ai filtri chat su iPhone

Su WhatsApp per iPhone è in dirittura d’arrivo una nuova e interessante funzione grazie alla quale tenere conto delle conversazioni non lette quanto vengono usati i filtri chat diventa decisamente ben più semplice e intuitivo.

WhatsApp: conversazioni non lette sotto controllo con i filtri chat su iPhone

WhatsApp ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il programma TestFlight, portando l’app alla versione alla 25.5.10.72. L’update aggiunge un badge numerico accanto ai filtri chat, così da consentire di visualizzare il numero di conversazioni non lette per ciascuna categoria.

Per fare un esempio concreto, se un utente ha cinque conversazioni non lette all’interno di un filtro, il numero “5” verrà mostrato accanto alla sezione corrispondente. Una gran bella comodità, in quanto in tal modo è possibile sapere immediatamente dove sono presenti nuovi messaggi, senza dover aprire ogni filtro individualmente.

Così facendo, gli utenti possono decidere quali conversazioni richiedono attenzione immediata e quali invece possono anche aspettare.

Inoltre, gli utenti che gestiscono vari tipi di gruppi e chat individuali troveranno questa funzione incredibilmente preziosa, visto e considerato che fornisce uno spunto visivo che semplifica la gestione delle conversazioni in più categorie, dalle comunicazioni professionali alle chat social: gli utenti non sono più tenuti a controllare manualmente ogni gruppo di chat o filtro per vedere se ci sono messaggi non letti, in quanto queste informazioni sono sempre disponibili a colpo d’occhio.

Per quel che concerne il versante Android, invece, una funzione simile era già stata introdotta nella versione beta dell’app all’inizio dell’anno corrente.