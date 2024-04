WhatsApp: disponibili i nuovi filtri delle chat

WhatsApp si arricchisce di un’interessante e utile novità che, dopo la fase di test avviata la scorsa estate, è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti: i filtri delle chat. Si tratta di uno strumento estremamente utile, in quanto consente agli utenti di trovare i messaggi, sia quelli individuali che di gruppo, in maniera ben più rapida e veloce che in passato.

WhatsApp: ecco i nuovi filtri per le chat

I filtri sono collocati nella parte in alto della schermata di WhatsApp e sono tre, ovvero: Tutte, che è il filtro attivo di default e permette di visualizzare tutte le chat; Non lette, che mostra esclusivamente le chat che ancora non sono state aperte e lette; Gruppi, che consente di visualizzare solo le chat di gruppo, compresi i sottogruppi delle community.

Da tenere presente che il rollout della novità è stato avviato, ma ciò non significa che tutti potranno immediatamente visualizzare e usare i filtri delle chat. Come di consueto in queste circostanze, la novità dovrebbe essere distribuita in maniera graduale tra gli utenti nel mondo, motivo per cui potrebbero volerci ancora alcuni giorni prima che tutti gli utenti possano fruirne.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato dal team di WhatsApp in merito ai nuovi filtri.