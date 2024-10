WhatsApp: ora è possibile taggare negli stati e mettere like

La cosa era già stata “avvistata” nella beta di WhatsApp per Android lo scorso settembre, ma adesso si tratta di una funzionalità ufficialmente disponibile per tutti: è possibile taggare i contatti negli aggiornamenti di stato.

WhatsApp: si possono taggare fino a cinque persone nello stato

La popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta ha infatti annunciato in via ufficiale che è possibile taggare altri account negli stati, che sono in buona sostanza l’equivalente delle Storie di Instagram.

Nello stato di WhatsApp gli utenti possono condividere foto e video temporanei visibili solo a chi ha il loro numero di telefono, i quali restano accessibili per 24 ore e poi scompaiono automaticamente.

La nuova funzionalità consente agli utenti di menzionare e taggare fino a cinque persone nel loro stato. Coloro che vengono taggati hanno la possibilità di ripubblicare quello stesso stato sul loro profilo. Da tenere presente che è altresì possibile taggare qualcuno senza necessariamente rendere visibile il suo nome esplicitamente.

Unitamente alla novità in questione, WhatsApp introduce pure i like nello stato. Questa funzione consente di rispondere agli aggiornamenti degli amici con un semplice tocco, rendendo l’esperienza di interazione molto più rapida e fluida. Anche questa è una funzione che già da tempo è disponibile anche su Instagram.

Da tenere presente che entrambe le nuove funzionalità di WhatsApp relative agli stati sono in fase di rilascio globale per tutte le piattaforme, per cui entro le prossime ore dovrebbero essere fruibili da parte di chiunque utilizzi la celebre piattaforma di messaggistica, sia su mobile che da computer.