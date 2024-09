WhatsApp: menzione dei contatti negli aggiornamenti di stato

Il team di WhatsApp è costantemente al lavoro per cercare di implementare migliorie e nuove funzioni nella propria piattaforma, in special modo per quel che concerne gli aggiornamenti di stato. Proprio a tal proposito, dopo la possibilità di reagire agli stati, nella beta 2.24.20.3 dell’app per Android ora disponibile è emersa un’altra interessante novità in cantiere.

WhatsApp permette di menzionare i contatti negli stati

A riferire la cosa è stata la redazione di WaBetaInfo, informando che il team di sviluppo di WhatsApp è attualmente al lavoro su una funzione che consente di menzionare i propri contatti negli aggiornamenti di stato.

Per menzionare un contatto, bisogna selezionare il tasto “@” che compare in basso a destra nella schermata di creazione dello stato. Fatto ciò, WhatsApp avvisa con un messaggio sullo schermo che quando un contatto viene menzionato questo riceve una notifica relativa alla cosa e può visionare lo stato ed eventualmente decidere pure di condividerlo.

È bene precisare che le menzioni sono private, pertanto solo i contatti menzionati possono visualizzarle e non tutti coloro con cui viene condiviso l’aggiornamento di stato. In questo modo, è possibile aumentare le interazioni tra gli utenti, senza però ledere la loro privacy.

Inoltre, i contatti menzionati riceveranno sempre l’aggiornamento di stato, a prescindere dalle impostazioni sulla privacy di chi lo condivide.

Da tenere presente che per il momento la nuova funzione è accessibile solo ad alcuni beta tester, ma se le cose andranno per il meglio prossimamente dovrebbe essere diffusa su larga scala e, dunque, fruibile praticamente da parte di chiunque e soprattutto nella versione stabile dell’app.