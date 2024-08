WhatsApp: arrivano le reazioni per gli aggiornamenti di stato

Presto sarà possibile reagire agli aggiornamenti di stato condivisi dai propri contatti su WhatsApp con vere e proprie reazioni. Non sarà dunque più obbligatorio inviare un messaggio nella chat. Si tratta dell’ennesima implementazione dallo stile social per l’applicazione di Meta. La fase di test ha già preso il via, come osservato nel programma Beta su Android con il rilascio della versione 2.24.17.21.

Le reazioni agli aggiornamenti di stato su WhatsApp

La novità è stata intercettata dalla sempre attenta redazione del sito WABetaInfo e documentata nell’articolo da cui abbiamo estratto lo screenshot qui sotto. I lavori sulla funzionalità hanno preso il via già a fine aprile. I primi indizi sono stati scovati nella release 2.24.19.23. Solo in questi giorni, però, se ne registra il debutto, seppur coinvolgendo ancora un numero limitato di utenti. Come si può vedere, a fianco del campo di testo in cui digitare una risposta, compare un’icona a forma di cuore che, se premuta, invia una sorta di like.

Quando si tocca il pulsante della reazione a un aggiornamento di stato, chi lo ha condiviso riceve una notifica (se non configurato diversamente nelle impostazioni) che lo avvisa dell’interazione, visualizzando inoltre l’elenco di tutti coloro che l’hanno fatto. La lista è ovviamente privata, non visibile da altri.

Come sempre accade in questi casi, perché la nuova funzionalità possa essere integrata nella versione finale occorrerà del tempo. Prima di un rollout su larga scala, il team di Meta al lavoro sull’applicazione raccoglierà e valuterà i feedback di coloro coinvolti nella fase di test, come da prassi, eventualmente apportando modifiche e correzioni oppure, in caso di insuccesso, cestinando l’idea.

WhatsApp è un cantiere aperto. Molte delle novità in arrivo hanno a che fare con l’intelligenza artificiale. Ad esempio, sono in corso sperimentazioni relative all’invio di messaggi vocali all’IA e alla traduzione automatica dei messaggi.