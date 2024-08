TikTok lancia le chat di gruppo e sfida WhatsApp

TikTok sta per diventare ancora più social… L’azienda, infatti, ha appena annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità che trasformerà l’esperienza degli utenti, rendendo la piattaforma non solo un luogo di intrattenimento, ma anche uno spazio per conversare e interagire con gli amici.

Chat di gruppo: una sfida ai giganti della messaggistica

Una delle novità più interessanti è l’aggiunta delle chat di gruppo, che consentono agli utenti di creare gruppi fino a 32 persone per chattare e condividere contenuti. Questa mossa sembra essere un chiaro segnale dell’intenzione di TikTok di competere con i servizi di messaggistica più popolari, come WhatsApp di Meta e Messages di Apple.

Mentre in passato gli utenti condividevano spesso i video di TikTok nelle chat di gruppo su altre app, ora possono farlo direttamente all’interno della piattaforma. Questo cambiamento potrebbe portare a un aumento dell’engagement e del tempo trascorso sull’app, poiché gli utenti possono guardare, commentare e reagire insieme ai contenuti senza dover passare ad altre applicazioni.

Misure di sicurezza per gli adolescenti

Consapevole dell’importanza di proteggere i suoi utenti più giovani, TikTok ha implementato misure di sicurezza specifiche per gli adolescenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni. Le chat di gruppo sono disponibili solo per gli utenti di età superiore ai 15 anni e gli adolescenti possono essere aggiunti a un gruppo solo da un follower comune.

Inoltre, quando un adolescente crea una chat di gruppo, TikTok richiede loro di controllare e approvare i nuovi partecipanti. Queste precauzioni dimostrano l’impegno dell’azienda nel creare un ambiente sicuro e controllato per i suoi utenti più giovani.

Adesivi personalizzati: Un tocco di creatività nelle chat

Un’altra novità che promette di rendere le conversazioni su TikTok ancora più divertenti è l’introduzione degli adesivi personalizzati nei DM (messaggi diretti). Gli utenti potranno creare e caricare i propri adesivi, che saranno poi disponibili per tutti gli altri utenti.

Questa funzione incoraggia la creatività e l’espressione personale, permettendo agli utenti di aggiungere un tocco unico alle loro conversazioni. Gli adesivi personalizzati potrebbero diventare un nuovo modo per gli utenti di interagire e condividere la loro personalità all’interno della piattaforma.