PeaZip 10.4 migliora il controllo errori e il tema scuro

PeaZip 10.4 è la nuova versione del gestore archivi open-source realizzata dal nostrano Giorgio Tani, che in questo aggiornamento punta a migliorare l’esperienza utente attraverso funzionalità più intuitive, una personalizzazione avanzata e una gestione degli errori più efficace e intelligente.

PeaZip 10.4: le novità del gestore archivi

PeaZip 10.4 introduce l’adattamento automatico di icone e colori in base alla modalità chiara o scura, che è stata impostata nel sistema operativo. Grazie all’introduzione dei Temi v.6, gli utenti possono personalizzare le icone dell’applicazione, scegliendo tra una vasta gamma di palette cromatiche che spaziano dal grigio ai toni caldi o freddi. Il nuovo schema “stile anni ‘90”, pensato per accattivare gli utenti a cui piace molto un aspetto retrò, offre un’esperienza nostalgica con una barra laterale a visualizzazione ad albero, evocando l’estetica delle interfacce più vecchie.

Sono stati aggiunti temi adattati alla modalità scura, come mac-dark, main-dark, ten-dark e tux-dark, tutti pensati per ridurre l’affaticamento visivo. Anche se i temi precedenti fino alla versione 3 restano compatibili, l’aggiornamento ai nuovi temi è consigliato per utilizzare al meglio le nuove icone.

Per quanto riguarda il lato tecnico, PeaZip 10.4 aggiorna componenti i di backend a Pea 1.24 e Zstandard (Zstd) 1.5.7, garantendo compressione e decompressione più rapide e affidabili. Sono stati corretti bug relativi alle operazioni di drag-and-drop e alla visualizzazione della barra laterale compatta a livelli di zoom inferiori, migliorando la stabilità complessiva.

Per gli utenti più esperti, la directory “(peazip)/res/share/batch” include nuovi script per l’uso da riga di comando, con una generazione di script più affidabile, specialmente quando si combina l’opzione “TAR prima” con “Elimina file dopo l’archiviazione”. Inoltre, il gestore di file ora supporta menu contestuali alternativi attivabili con combinazioni di tasti (Ctrl, Shift e clic destro), offrendo accesso rapido a breadcrumb, cronologia delle sessioni e altre funzioni utili.

Un’altra novità riguarda il gestore delle password, che ora supporta l’ordinamento, e la possibilità di visualizzare metadati aggiuntivi durante la navigazione degli archivi, come metodi di compressione, attributi dei file e timestamp di creazione, quando disponibili. PeaZip 10.4 amplia anche il supporto ai formati, arrivando a gestire ben 242 estensioni di archivi.

Arrivando alla sicurezza, ogni rilascio su GitHub include ora un file SHA256.txt con i valori hash SHA256 dei pacchetti, utile per verificare l’integrità di ogni download. A riguardo delle operazioni di archiviazione ed estrazione, la gestione dei symlink è stata ottimizzata con salvataggi come collegamenti con il backend 7z, e sono stati introdotti controlli degli errori più rigorosi per evitare la cancellazione accidentale di archivi temporanei quando viene utilizzata l’opzione “Elimina file dopo l’archiviazione”.

Come di consueto, la nuova versione è scaricabile dal sito ufficiale.