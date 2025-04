Apple Mappe: la versione Web dice addio alla beta

Dopo oltre otto mesi trascorsi in beta, finalmente la versione Web di Apple Mappe esce dalla sua fase di test ed ora è disponibile per tutti. Da questo momento in poi, dunque, il sito Web del servizio è liberamente accessibile andando su maps.apple.com.

Apple Mappe su Web esce dalla beta

Ricordiamo che Apple Mappe in versione Web è stato lanciato da Apple a luglio del 2024, consentendo agli utenti al al di fuori dell’ecosistema Apple di utilizzare la piattaforma di navigazione dell’azienda. Sino a questo momento il servizio era fruibile sotto forma di beta, ma nelle scorse ore l’etichetta apposita è stata rimossa (anche se per il momento l’icona “Beta” è ancora accanto a quella del servizio, in alto a sinistra.), il che significa che, appunto, la fase di test è terminata.

Uno dei principali cambiamenti che comporta l’uscita dalla fase beta è che Apple Mappe supporta i device mobili. In precedenza, il servizio era disponibile esclusivamente per desktop e tablet, mentre adesso anche gli utenti in possesso di uno smartphone Android e, ovviamente, di un iPhone possono godere dell’accesso al sito Web.

L’app web Apple Maps consente agli utenti di esplorare luoghi, cercare attività commerciali, ottenere assistenza per la navigazione e visualizzare le guide. È altresì disponibile la funzione “Look Around”, con la quale gli utenti possono esplorare le aree vicine in viste panoramiche a 360 gradi.

Certo, Google Maps resta ancora il re indiscusso del settore, ma adesso tutti gli utenti hanno a loro disposizione un’ulteriore opzione a cui potersi eventualmente appellare.