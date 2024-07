Mappe di Apple sul Web accessibile in beta

A partire da oggi, il servizio Mappe di Apple (in inglese Apple Maps) è accessibile anche sul Web, da qualsiasi browser desktop, semplicemente raggiungendo l’indirizzo beta.maps.apple.com. Come si può intuire dall’URL, si tratta di una versione beta, comunque già funzionante.

Disponibile la beta di Mappe di Apple sul Web

Sono presenti funzionalità già viste in azione sui dispositivi mobile come quelle dedicate alla navigazione stradale, alla ricerca e alla consultazione delle guide relative ai punti di interesse. Questo un estratto dal comunicato che la mela morsicata ha pubblicato sul proprio sito ufficiale, anticipando l’arrivo di novità entro i prossimi mesi.

Ora è possibile ottenere indicazioni per spostarsi in auto e a piedi, trovare luoghi e informazioni utili come foto, orari di apertura, valutazioni e recensioni, fare cose come ordinare cibo direttamente dalle schede dei luoghi in Mappe, e sfogliare le Guide per scoprire ristoranti, negozi e posti da esplorare nelle città in tutto il mondo. Ulteriori funzioni, tra cui “Guardati intorno”, saranno disponibili nei prossimi mesi.

Inoltre, gli sviluppatori di applicazioni e siti possono includere link a Mappe di Apple sul Web con MapKit JS, fruibili dagli utenti per ottenere indicazioni, informazioni sui luoghi e così via.

Al momento, l’interfaccia non è disponibile in italiano, ma solo in inglese. Inoltre, la compatibilità è limitata ai browser Safari e Chrome su Mac e iPad, mentre sui PC con sistema operativo Windows a Chrome ed Edge. Il supporto sarà esteso ad altre lingue e ad altri software in futuro.

Il lancio di Mappe di Apple risale al 2012, esclusivamente sui dispositivi mobile del gruppo di Cupertino, dove ha da subito rimpiazzato il servizio concorrente Google Maps (in circolazione invece fin dal 2005). Il debutto non è stato dei più semplici, afflitto da varie problematiche, poi risolte, riguardanti la qualità delle immagini satellitari e l’affidabilità delle indicazioni stradali fornite.