iPhone 16 Pro: un modello tridimensionale mostrato in video

Al lancio della nuova gamma di smartphone Apple ormai non manca molto. Come di consueto, infatti, l’azienda dovrebbe togliere i veli ai nuovi iPhone a settembre prossimo. Nel mentre, però, sono circolate e continuano tutt’ora a circolare svariate indiscrezioni miranti ad anticipare le caratteristiche dei dispositivi. Proprio sulla base di queste indiscrezioni e dei vari disegni CAD trapelati, sono stati realizzati dei render altamente definiti che consentono di dare uno sguardo da vicino ad iPhone 16 Pro.

iPhone 16 Pro: il video render mette in risalto nuove caratteristiche

Più precisamente, nelle scorse ore è stato diffuso un video su X tramite l’account MajinBuOfficial, noto per aver condiviso in più occasioni indiscrezioni riguardo i futuri device Apple, il quale mostra un modello tridimensionale di iPhone 16 Pro, realizzato sulla base di indiscrezioni e che va a caratterizzarsi per un bordo in titanio con una finitura lucida, non opaca come sugli iPhone 15 Pro, e colorazioni vivaci, anche troppo.

Osservando il filmato, viene confermata la tesi secondo cui iPhone 16 Pro dovrebbe essere dotato, per la prima volta in assoluto, del nuovo e già chiacchierato tasto “cattura” che sarà posizionato poco più in basso rispetto al tasto di accensione.

Dovrebbe trattarsi di un tasto di tipo capacitivo, vale a dire sensibile al tocco. Detta in altri termini, non si muoverà in seguito a una pressione e il “clic” verrà simulato dal feedback aptico. La sua funzione principale dovrebbe essere quella di consentire l’acquisizione di foto o far partire e terminare la registrazione di video oltre che effettuare lo zoom delle immagini tramite lo scorrimento del dito.