WhatsApp: emoji animate in test su iPhone

WhatsApp ha cominciato a testare le proprie emoji animate nella sua app per iOS, una funzionalità che era stata anticipata già lo scorso anno. Dopo aver introdotto le prime emoji animate nella versione beta per Android il mese scorso, WhatsApp sta ora testando questa novità anche con gli utenti iOS.

WhatsApp testa le emoji animate anche su iOS

Andando più in dettaglio l’ultima versione beta di WhatsApp per iPhone, disponibile tramite TestFlight, introduce alcune emoji animate che sostituiscono quelle di Apple su iOS. Da tenere presente che al momento sono disponibili solo poche emoji animate, tra cui il volto che fa l’occhiolino, la faccina che ride e il cuore rosso.

Secondo quanto riferito dal team di WABetaInfo, che aggiorna con costanza in merito alle più recenti novità della celebre piattaforma di messaggistica, WhatsApp avrebbe scelto di animare prima alcune delle emoji più popolari, ma ben presento ne verranno aggiunte altre.

Da notare che quando viene scelta una emoji sulla tastiera dell’iPhone, gli utenti visualizzano i classici emoji di iOS disegnati da Apple, ma una volta inviati in una conversazione su WhatsApp, l’app mostrerà la versione animata creata da Meta. Facendo tap sull’emoji, poi, l’animazione verrà ripetuta.

Allo stato attuale, non è dato sapere quando la novità verrà ufficialmente resa disponibile per tutti gli utenti. Inoltre, non è ancora chiaro se Apple approverà effettivamente l’aggiornamento, visto e considerando che già in precedenza ha rifiutato alcune emoji animate di Telegram in quanto eccessivamente simili a quelle “di serie”di iOS, o se saranno necessarie delle revisioni.