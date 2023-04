WhatsApp come Telegram: più emoji animate in arrivo

A pochi giorni dall’annuncio di tre funzionalità di sicurezza inedite per WhatsApp, lo stesso servizio di messaggistica di casa Meta torna a focalizzarsi sul miglioramento della qualità dell’esperienza d’uso degli utenti migliorando le emoji a disposizione nelle chat. Seguendo l’esempio di Telegram, che da tempo consente l’uso di ottime emoji animate, la piattaforma verde apre le porte alla libreria ottimizzata Lottie.

WhatsApp apre alle emoji animate

Al momento WhatsApp non include molte emoji con animazioni; finora, anzi, gli sviluppatori hanno limitato queste ultime a pochi simboli, tra cui il classico cuore rosso che batte. In futuro la situazione potrebbe cambiare, come dimostrano i colleghi di WABetaInfo: attualmente in fase di sviluppo si trova il supporto a Lottie, libreria ottimizzata che consente ai designer di creare facilmente animazioni di piccole dimensioni ma dalla qualità comunque sufficientemente elevata.

Questo miglioramento estetico dell’app sarà apprezzato indubbiamente da coloro che amano condire le conversazioni con un po’ di brio e leggerezza, mantenendole semplici ma rendendole più simpatiche.

La possibilità di inviare emoji animate, ribadiamo, al momento della scrittura della notizia risulta ancora in fase di sviluppo e verrà introdotta in primis nelle beta di WhatsApp Desktop, ovvero l’app per computer del servizio di messaggistica. WABetaInfo conferma però che la medesima feature arriverà con un futuro aggiornamento su WhatsApp per iOS e Android. Insomma, tutti potranno usarle liberamente a prescindere dal dispositivo utilizzato.

Nel mentre, in Brasile arrivano i pagamenti in-app su WhatsApp.