WhatsApp: miglioramenti per la ricerca dei link sospetti

WhatsApp tiene in modo particolare alla sicurezza dei suoi utenti e la dimostrazione più evidente della cosa è data dall’implementazione di nuove funzioni utili per proteggerli, come quella per le chat di gruppo sospette “avvistata”a luglio scorso, ma anche e soprattutto come quella scovata nelle ultime ore, relativa all’aggiunta di una nuova opzione pensata per preservare i suoi fruitori dall’interazione con contatti sconosciuti e per migliorare la gestione dei link nei messaggi.

WhatsApp: miglioramenti per la ricerca dei linki sospetti

Dall’analisi di WhatsApp in versione beta 2.24.20.28 per Android emerge infatti che Meta sta perfezionando un sistema già esistente che consente di cercare informazioni sui link sospetti direttamente sul Web, al fine di garantire una navigazione sicura e maggiormente consapevole nelle chat.

Viene ora proposta un’interfaccia ridisegnata che rende più semplice la comprensione del funzionamento della feature. C’è un pannello maggiormente intuitivo, tramite cui gli utenti ricevono una spiegazione dettagliata del processo e delle sue implicazioni.

Quando si decide di cercare un link sul Web, solo il messaggio che contiene quel determinato collegato viene caricato su Google per essere sottoposto ad analisi. WhatsApp assicura infatti che i messaggi restino privati e non vengono archiviati sui server. La nuova feature dovrebbe pertanto contribuire a creare un nuovo filtro di sicurezza, proteggendo gli utenti dal rischio di selezionare e aprire inavvertitamente link che riportano a siti potenzialmente pericolosi.

Per quel che riguarda la diffusione su larga scala, al momento non vi sono ancora notizie esatte, ma come di consueto quando una novità viene individuata su una beta, dovrebbe essere disponibile per tutti con i futuri aggiornamenti dell’app, salvo complicazioni, ovviamente.