Messaggi di Google: filtri per i mittenti internazionali

Lo spam è una vera e propria piaga e Google di questo ne è consapevole. Ecco perché l’azienda ha ben pensato di implementare una nuova funzione nella sua app Messaggi, quella di messaggistica predefinita su molti device Android, grazie alla quale poter appunto fronteggiare meglio la cosa. Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Messaggi di Google potrebbe ben presto vantare di un’innovativa feature per classificare i contenuti in base al Paese di provenienza del mittente.

Messaggi di Google: nuova funzione per combattere lo spam

Andando più in dettaglio, dalla più recente analisi del pacchetto APK dell’app Messaggi di Google (la build messages.android_20240923_01_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic) sono emerse alcune stringhe di codice che suggeriscono l’aggiunta di un nuovo strumento di rilevamento dello spam.

Da tenere presente che attualmente l’app offre già alcuni sistemi, più o meno efficaci, per classificare i messaggi di testo. C’è la cartella principale, a cui vengono indirizzati la maggior parte dei messaggi per impostazione predefinita, e c’è pure una cartella per i messaggi archiviati. I messaggi di mittenti sconosciuti identificati come spam o provenienti da numero bloccato sono memorizzati nella stessa cartella.

Come anticipato, nuove stringhe di codice fanno però riferimento a un inedito strumento che introdurrà una categoria aggiuntiva per l’organizzazione di testi, intitolata “cross-country” e relativa alle fonti internazionali sconosciute. Google potrebbe pertanto iniziare a filtrare i messaggi da paesi sconosciuti o da paesi diversi in una cartella separata.

Questo tipo di ordinamento dovrebbe essere automatico, ma facoltativo, dando agli utenti la libertà di scegliere se usufruire di questo filtro o meno. Inoltre, gli utenti dovrebbero anche in grado di classificare manualmente i messaggi.