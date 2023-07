WhatsApp: suggerimenti contestuali per sticker e altre novità

Dopo la possibilità di trasferire le chat tramite codice QR e dopo i gruppi suggeriti, su WhatsApp sono in arrivo altre interessanti novità che di certo sapranno essere ben apprezzate dai più. È infatti notizia delle ultime ore quella che la celebre app di messaggistica istantanea sta implementando i suggerimenti contestuali per gli adesivi.

WhatsApp: arrivano gli adesivi contestuali e altre nuove funzioni

Andando più in dettaglio, nell’ultima beta di WhatsApp per Android (v2.23.14.16) e in quella per iOS (v23.14.0.70) è stata aggiunta una nuova funzione che, appunto, mostra agli utenti un popup con degli adesivi direttamente sopra il campo di testo del messaggio, suggerendo quali sticker poter utilizzare contestualmente a quanto digitato.

Unitamente alla novità in questione, WhatsApp starebbe lavorando pure per introdurre una barra dei filtri per rendere le chat facilmente accessibili per categorie. Per cui, oltre all’elenco predefinito, gli utenti possono filtrare le loro conversazioni per chat non lette, personali e aziendali.

Un’ulteriore novità in lavorazione riguarda la possibilità di impostare dei timer per specifici messaggi che, a seconda delle diverse esigenze e preferenze, possono avere una durata di 24 ore, di 7 giorni oppure di 30 giorni. Una volta trascorso l’arco di tempo impostato, il messaggio si bloccherà automaticamente.

Infine, viene segnalata l’opportunità di abbinare più facilmente nuovi dispositivi, sfruttando un sistema alternativo alla scansione del codice QR. Più precisamente, con l’ultima build di Whatspp viene aggiunta una nuova opzione per collegare nuovi dispositivi utilizzando il numero di telefono invece che il sistema predefinito di scansione del codice QR.