WhatsApp sempre più social: arrivano i Gruppi suggeriti

A pochi giorni dall’annuncio del trasferimento chat tramite codice QR su WhatsApp per Android, metodo che permette di evitare l’utilizzo di Google Drive e semplifica il cambio di smartphone, il servizio di messaggistica targato Meta si aggiorna ancora sul sistema operativo del robottino verde nella sua versione Beta. Arrivato alla versione 2.23.14.14, accessibile direttamente dal Google Play Store, WhatsApp riceve una feature in anteprima che rende la piattaforma ancora più social di prima.

WhatsApp si prepara ai Gruppi Suggeriti

Sin dall’arrivo delle Comunità su WhatsApp avvenuto lo scorso novembre il futuro dell’applicazione è diventato alquanto chiaro: l’esperienza deve diventare più social. La feature attualmente in fase di sviluppo e apparsa nell’ultima iterazione Beta serve proprio a questo, ma come funziona?

Secondo quanto riportato dagli attenti colleghi di WABetaInfo, gli utenti potranno suggerire i propri gruppi agli amministratori delle Community affinché questi ultimi li aggiungano alla Comunità, cosicché infine altri membri possano scoprire altri lidi dove parlare con persone che condividono i medesimi interessi.

Lo screenshot soprastante mostra una nuova sezione in fase di sviluppo nella quale gli admin delle Community potranno accettare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte di altri membri, anche tramite due scorciatoie per selezionare tutti i gruppi in un colpo solo. Quando un suggerimento viene accettato, il gruppo d’interesse viene aggiunto alla Community assieme a tutti i suoi membri.

Non è noto il periodo di lancio di questa funzionalità, tantomeno se si espanderà accogliendo altri controlli avanzati in maniera tale da perfezionare la gestione delle Community e dei Gruppi. Trattandosi di una novità appena giunta in Beta, molto probabilmente il debutto avverrà tra qualche mese.