WhatsApp: trasferimento chat con codice QR

Le prime indiscrezioni sulla funzionalità risalgono al mese di gennaio. Ora è disponibile su Android, come ha annunciato Mark Zuckerberg con un post su Facebook. Gli utenti possono trasferire le chat di WhatsApp da uno smartphone all’altro senza usare Google Drive.

Trasferimento con codice QR

Il primo indizio sulla funzionalità era stato scoperto a gennaio nelle impostazioni della versione 2.23.1.25 beta per Android, ma è arrivata ufficialmente con la versione 2.23.9.19 beta. Permette di trasferire la cronologia delle chat dal vecchio al nuovo smartphone, evitando il passaggio intermedio, ovvero la creazione manuale del backup su Google Drive.

La nuova funzionalità, già disponibile in Italia nella versione 2.23.12.78, si trova in Impostazioni > Chat > Trasferisci chat . L’utente può trasferire la cronologia delle chat effettuando la scansione di un codice QR. L’operazione avviene esclusivamente sui dispositivi, quindi non viene inviato nulla al cloud. Inoltre il trasferimento è protetto alla crittografia end-to-end.

Dopo aver toccato il pulsante Inizia, WhatsApp chiede di attivare i servizi di geolocalizzazione (il trasferimento avviene tramite WiFi). Successivamente è necessario installare l’app sul nuovo smartphone ed effettuare la registrazione con lo stesso numero di telefono. Infine è sufficiente inquadrare con la fotocamera del vecchio smartphone il codice QR mostrato sullo schermo del nuovo smartphone per avviare la procedura.

I due smartphone non devono essere bloccati o spenti fino al termine del trasferimento. La funzionalità, che evita l’uso di iCloud, arriverà anche su iOS. Per trasferire i dati tra sistemi operativi differenti occorre seguire due procedure distinte.