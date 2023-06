WhatsApp Business: novità per messaggi e inserzioni

Meta ha annunciato due importanti novità per le PMI che usano WhatsApp Business. Presto sarà possibile creare nell’app inserzioni pubblicitarie per Facebook e Instagram, senza usare l’account Facebook. La seconda funzionalità permetterà invece di inviare messaggi personalizzati ai clienti.

Pubblicità e messaggi

La prima notizia è di tipo statistico. WhatApp Business viene oggi utilizzato da oltre 200 milioni di utenti attivi mensili, quindi il numero è quadruplicato rispetto al 2020 (ultimo dato disponibile). Mark Zuckerberg aveva dichiarato che le entrate derivanti dalle inserzioni “click-to-WhatsApp” hanno superato gli 1,5 miliardi di dollari. La novità, che sarà disponibile a breve, semplifica l’uso della funzionalità da parte delle aziende.

Le PMI che gestiscono le loro attività su WhatsApp Business potranno creare, acquistare e pubblicare le inserzioni per Facebook e Instagram direttamente nell’app. Non servirà più un account Facebook, ma solo indirizzo email e metodo di pagamento. Queste inserzioni rappresentano un modo efficace per mettere in contatto aziende e potenziali clienti. Dopo aver cliccato sull’inserzione, l’utente avvierà una chat e potrà chiedere informazioni, sfogliare prodotti e fare acquisti.

La seconda funzionalità è ancora in test. Le aziende potranno inviare ai clienti messaggi personalizzati, ad esempio promemoria, auguri di compleanno e promozioni. I messaggi sono quindi indirizzati a specifici clienti. Nello screenshot pubblicato da Meta ci sono clienti VIP e nuovi clienti, ma sarà possibile inviarli a tutti oppure a persone che non hanno fatto acquisti da molto tempo. L’azienda potrà inoltre programmare giorno e ora di invio. Si tratta però di un’opzione a pagamento (il costo verrà comunicato in futuro).