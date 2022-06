WhatsApp: trasferimento chat da Android a iPhone

Mark Zuckerberg ha annunciato la disponibilità di una delle funzionalità più richieste dagli utenti, ovvero la possibilità di trasferire i dati di WhatsApp da smartphone Android a iPhone. Finora era consentita solo l’operazione inversa per alcuni smartphone Android. L’arrivo della novità era stata anticipata a fine gennaio da WABetaInfo.

Migrazione dati da Android e iOS: come funziona

La migrazione dei dati da iPhone ad Android è possibile solo per gli smartphone Samsung Galaxy, Google Pixel e per quelli con Android 12 (nuovi o aggiornati). Richiede inoltre un collegamento fisico tramite cavo USB Type-C -> Lightining. Per il trasferimento dati (informazioni dell’account, immagine del profilo, chat individuali, chat di gruppo, cronologia chat, file multimediali e impostazioni) da Android a iOS ci sono meno vincoli, ma è necessario installare l’app Passa a iOS sullo smartphone Android.

I requisiti minimi sono: Android 5, iOS 15.5, WhatsApp 2.22.10.70 per iOS e WhatsApp 2.22.7.74 per Android. Entrambi i dispositivi devono essere collegati alla stessa rete WiFi (oppure lo smartphone Android deve essere collegato all’hotspot dell’iPhone) e ad una fonte di alimentazione. Il numero di telefono deve essere lo stesso per i due dispositivi. L’iPhone deve essere ripristinato alle impostazioni di fabbrica, quindi è preferibile effettuare l’operazione durante il setup iniziale.

Questi sono i passi da seguire:

Apri l’app Passa a iOS sullo smartphone Android e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo Sull’iPhone comparirà un codice. Quando richiesto inserisci il codice sullo smartphone Android Tocca Continua e segui le istruzioni visualizzate sullo schermo Seleziona WhatsApp nella schermata Trasferisci dati Tocca Inizia sullo smartphone Android e aspetta che WhatsApp prepari i dati da esportare. Quando i dati saranno pronti, l’account verrà scollegato dallo smartphone Android Tocca Avanti per tornare all’app Passa a iOS Tocca Continua per trasferire i dati dallo smartphone Android all’iPhone e aspetta che Passa a iOS confermi di aver completato il trasferimento Installa l’ultima versione di WhatsApp dall’App Store Apri WhatsApp e accedi con lo stesso numero di telefono usato sul vecchio dispositivo Tocca Inizia quando ti viene richiesto e attendi il completamento del processo

WhatsApp non può vedere i dati trasferiti. La funzionalità non permette la migrazione della cronologia delle chiamate.