WhatsApp: si potranno trasferire le chat da Android ad iPhone

Chi utilizza WhatsApp su uno smartphone Android e per una qualsiasi ragione decide di cambiare il proprio device con un iPhone, si ritrova inevitabilmente a dover fare i conti con l'impossibilità di migrare le proprie conversazioni. Non vi è infatti alcuna opzione che consente di fare ciò, a meno che non si decida di attuare particolari escamotage o di ricorrere a soluzioni di terze parti. Fortunatamente, però, la situazione sta per cambiare.

WhatsApp: la beta offre la funzione per trasferire le chat da Android ad iOS

Sembra che WhatsApp abbia finalmente deciso di fare un passo avanti in tal senso e prossimamente sarà possibile effettuare il trasferimento delle conversazioni da Android ad iOS mediante una funzione specifica direttamente integrata nell'app.

Attualmente la feature non è ancora disponibile e non vi sono conferme ufficiali da parte del team di WhatsApp, ma l'opzione è stata individuata in una versione beta dell'app per iOS, per cui a meno che non saltino fuori problemi particolari tra non molto tempo dovrebbe essere implementata in via ufficiale.

Il trasferimento avverrebbe via cavo, per cui è necessario averne a disposizione uno con un connettore USB-C da una parte e Lightning dall’altra, e solo per la migrazione di dati all’attivazione di un nuovo iPhone. Proprio per questo, sarà altresì necessario usare l’app Passa a iOS, sviluppata da Apple per i telefoni Android, sebbene di base funzioni trasferendo i dati usando una Wi-Fi privata creata allo scopo.

Da notare che sino a questo momento la possibilità di migrazione è stata offerta solo in senso inverso, cioè da iPhone ad Android, e solo per i Galaxy di Samsung ed i Pixel di Google. Per quel che concerne la nuova funzione, invece, attualmente è impossibile determinare se il suo funzionamento verrà limitato a specifici modelli di smartphone Android.