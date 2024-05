WhatsApp, 1000 euro per valutare hotel su Booking: è una truffa?

Chi non vorrebbe guadagnare fino a 1.000 euro, a fronte di un impegno tutto sommato irrisorio? È quanto propone un messaggio che sta circolando su WhatsApp, chiedendo di valutare le prenotazioni alberghiere su Booking o di mettere un Mi piace agli hotel. È una reale offerta di lavoro o una truffa? Lo abbiamo ricevuto su un nostro numero privato, vediamo di cosa si tratta.

Salve. Abbiamo bisogno di qualcuno che valuti le prenotazioni alberghiere. Pagheremo 200€~1000€. Tutto quello che dobbiamo fare è valutare o mettere mi piace all’hotel su Booking.com. Se sei interessato a questo lavoro, , rispondi {1} per indicare che sei stato invitato. Dopo aver risposto a {1}, contatta il tuo amministratore di WhatsApp.

È una truffa? Il messaggio di WhatsApp su Booking

Il testo è quello riportato nello screenshot qui sopra e nello screenshot seguente. Include due link, uno che porta alla homepage di Booking, l’altro a una chat.

Concentriamoci sul secondo collegamento ipertestuale: inizia con https://wa.me , seguito poi da /39 (dove le due cifre stanno a indicare il prefisso internazionale +39 associato all’Italia) e da un numero di telefono (che qui abbiamo volutamente oscurato). La sua funzione è quella di avviare una conversazione con un contatto iscritto a WhatsApp. È possibile farlo con il proprio numero, semplicemente sostituendolo agli asterischi in https://wa.me/39********** .

In questo caso, apre una chat con un utente di nome Elena (o presunto tale). L’account non ha foto profilo né include alcun riferimento al lavoro proposto tra le Info.

Il numero di telefono da cui si riceve il messaggio è invece di tale ~Young-Jones, proveniente da un’utenza con prefisso internazionale +62, quello dell’Indonesia.

Tutti i dettagli sembrano puntare a una proposta poco trasparente. Il nostro consiglio, come sempre in questi casi, è di cestinare la chat ed eventualmente bloccare il mittente. Meglio anche evitare di aprire i link inclusi nel testo (in questo caso l’abbiamo fatto noi, per spiegare quale sia la loro funzione).

Il consiglio: meglio stare alla larga

Se anche non si può parlare di una truffa diretta (non richiede l’invio di credenziali né di un pagamento, almeno in questa prima fase), non sappiamo cosa accade dopo aver risposto al numero di telefono da cui si riceve la presunta offerta di lavoro, né in seguito all’avvio di una nuova conversazione con il contatto suggerito.

Si consideri poi che, le regole di Booking a proposito delle recensioni, permettono di scriverne solo ai clienti che hanno concluso con successo una prenotazione e che hanno alloggiato presso la struttura, esclusivamente attraverso il loro account personale. Non è chiaro a cosa si riferisca quel mettere Mi piace nel testo: l’unico voto possibile è quello da assegnare alle recensioni già pubblicate, per valutarne l’utilità.

Insomma, tutti i pezzi del puzzle suggeriscono la stessa cosa: meglio stare alla larga e non farsi ingolosire dalla prospettiva di un guadagno facile. Mai abbassare il livello di attenzione, soprattutto se l’offerta ricevuta sembra troppo allettante.