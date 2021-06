WhatsApp Business: Facebook annuncia tre novità

L'ultima novità relativa a WhatsApp non riguarda i tanto discussi nuovi termini di servizio, bensì i profili Business. Il team al lavoro sull'applicazione ha annunciato, in occasione dell'evento F8 Refresh organizzato da Facebook, alcune nuove funzionalità destinate alle aziende e ai commercianti che fanno leva sul servizio per gestire la loro comunicazione.

Poiché sempre più persone utilizzano le chat di WhatsApp per comunicare con le aziende, siamo oggi lieti di annunciare, in occasione di F8 Refresh, degli aggiornamenti all'API di WhatsApp Business che diminuiranno i tempi di configurazione per le aziende e consentiranno agli utenti di chattare con più facilità con le stesse.

La comunicazione azienda-clienti secondo WA Business

La prima riguarda una configurazione più rapida. Il processo di setup è stato rivisto e ora servono, stando a quanto si legge sul blog ufficiale (link a fondo articolo), solo cinque minuti. La seconda prevede l'introduzione di modalità inedite per contattare i clienti, ad esempio quando un articolo torna disponibile, anche a distanza di tempo dallo scambio precedente.

Abbiamo inoltre osservato quanto sia stato utile diffondere aggiornamenti periodici da parte delle autorità sanitarie sul contrasto alla pandemia, e vogliamo rendere questo tipo di servizio disponibile anche per comunicazioni riguardanti altri ambiti.

Terza e ultima novità, debuttano modi inediti per rispondere alle aziende, così da semplificare e velocizzare l'interazione tra le parti. Per gli utenti saranno disponibili dieci messaggi tra cui scegliere per comunicare le proprie esigenze e non sarà più necessario digitare una risposta .