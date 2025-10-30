 WhatsApp: chat con altre app nella beta per Android
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

WhatsApp: chat con altre app nella beta per Android

Nella beta 2.25.32.7 di WhatsApp per Android è presente l'impostazione per attivare le chat di gruppo tra utenti europei che usano altre app.
WhatsApp: chat con altre app nella beta per Android
App e Software Comunicazione
Nella beta 2.25.32.7 di WhatsApp per Android è presente l'impostazione per attivare le chat di gruppo tra utenti europei che usano altre app.
Google AI Studio

Da oltre un anno, Meta ha avviato lo sviluppo della funzionalità che permetterà agli utenti di scambiare messaggi con Telegram e altre app. Gli esperti di WABetainfo hanno scoperto la novità in una recente versione beta di WhatsApp per Android, quindi il debutto ufficiale potrebbe essere imminente.

Come funziona l’interoperabilità

WhatsApp è uno dei Core Platform Service per i quali Meta ha ricevuto la designazione come gatekeeper. L’azienda di Menlo Park deve quindi garantire l’interoperabilità in base al Digital Markets Act (obbligo contestato da Apple). Ciò significa che gli utenti che usano WhatsApp potranno scambiare messaggi con altri servizi. Inizialmente verranno supportate le chat singole e quelle di gruppo.

La funzionalità dovrà essere attivata manualmente dall’utente nelle impostazioni. Verrà quindi mostrata una schermata simile a questa:

WhatsApp chat terze parti

Meta aveva specificato che le app di terze parti devono utilizzare il protocollo Signal o uno equivalente per garantire la massima sicurezza delle conversazioni. L’interoperabilità non deve compromettere gli standard di sicurezza e privacy, quindi le app di terze parti devono supportare la crittografia end-to-end.

Nella beta 2.25.32.7 dell’app per Android è stata aggiunta la possibilità di effettuare chat di gruppo con terze parti. Si potrà inviare/ricevere testo, immagini, video, documenti e messaggi vocali, come avviene tra utenti che usano WhatsApp. L’utente potrà scegliere chi può aggiungerlo alla chat di gruppo (tutti, nessuno, solo contatti o solo contatti e persone che usano le app selezionate). Ciò limita la visibilità ed evita la ricezione di messaggi indesiderati.

WhatsApp chat gruppo terze parti

Alcune funzionalità native di WhatsApp non saranno disponibili, come aggiornamenti di stato, sticker e messaggi effimeri. L’interoperabilità verrà offerta esclusivamente agli utenti europei. Non sarà quindi possibile scambiare messaggi tra utenti europei e utenti al di fuori dell’Europa, se una delle parti userà app diverse da WhatsApp.

Fonte: WABetainfo

Pubblicato il 30 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti (update)

WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti (update)
Telegram: novità e avvertimento di Pavel Durov

Telegram: novità e avvertimento di Pavel Durov
WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato

WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato
WhatsApp: arriva il controllo per la ricondivisione degli stati

WhatsApp: arriva il controllo per la ricondivisione degli stati
WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti (update)

WhatsApp blocca spam e chatbot AI di terze parti (update)
Telegram: novità e avvertimento di Pavel Durov

Telegram: novità e avvertimento di Pavel Durov
WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato

WhatsApp: avvio delle chat dall'elenco di chi ha visualizzato lo stato
WhatsApp: arriva il controllo per la ricondivisione degli stati

WhatsApp: arriva il controllo per la ricondivisione degli stati
Luca Colantuoni
Pubblicato il
30 ott 2025
Link copiato negli appunti