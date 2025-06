WhatsApp comincia a testare i riassunti AI

WhatsApp sta testando nuove funzioni legate all’intelligenza artificiale che di sicuro sapranno fare la gioia di molti. Più precisamente, la nota piattaforma di messaggistica sta sperimentando una feature che consente di generare riassunti delle conversazioni, sia nelle singole chat che nei gruppi.

WhatsApp: riassunti delle conversazioni con Meta AI

La funzione, scovata su WhatsApp per Android, nella relase 2.25.18.18 disponibile tramite il Google Play Beta Program, è concepita per aiutare chi si trova spesso sommerso da decine di messaggi, offrendo una panoramica concisa e immediata del contenuto ricevuto.

La nuova funzione utilizza Meta AI per analizzare i messaggi non letti e restituire un riepilogo che evidenzia i punti salienti delle conversazioni. L’elaborazione viene seguita tramite la tecnologia Private Processing, la quale garantisce che nessun dato venga conservato, condiviso o letto da terzi e basata su un’architettura progettata per impedire che le informazioni escano dal dispositivo o siano associate all’identità dell’utente, grazie a un routing privato e connessioni cifrate.

Quando un utente riceve un cospicuo numero di messaggi non letti in una conversazione, WhatsApp mostra un pulsante dedicato che consente di richiedere il riassunto. Premendo su di esso, viene inviata una richiesta cifrata al sistema di Private Processing, che elabora la sintesi e la restituisce senza lasciare tracce.

Da tenere presente che la funzione è del tutto opzionale, per cui chi non gradisce può ignorare il pulsante o disattivare il tutto agendo direttamente sulle impostazioni dell’app. Inoltre, WhatsApp ha deciso di disattivare i riassunti nelle chat in cui è attiva la modalità Advanced Chat Privacy per rispettare la volontà degli utenti di escludere ogni funzione basata sull’AI.