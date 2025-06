WhatsApp: disponibili nuovi colori per i temi

Su WhatsApp per iOS è in fase di distribuzione una novità che consente di abbellire ulteriormente l’interfaccia utente dell’app. Con la versione 25.17.70, infatti, vengono aggiunti 18 nuovi colori per i temi, che si sommano ai 20 già esistenti introdotti al lancio della feature, per un totale di ben 38 tonalità disponibili.

WhatsApp: nuovi colori per chat e sfondi

Ciascuno di questi colori può essere applicato in modo flessibile, sia alle singole conversazioni selezionando un tema dalla schermata delle informazioni sulla chat, sia andandolo ad applicare universalmente a tutte le chat e ai canali modificando l’impostazione generale dell’app.

Le nuove colorazioni supportano sia il tema chiaro che quello scuro, garantendo un aspetto coerente indipendentemente dalla modalità di visualizzazione del dispositivo. Questa flessibilità consente agli utenti di creare un’esperienza più su misura ed espressiva che si adatta alle loro preferenze, ai loro stati d’animo o alla natura delle loro interazioni.

Quando viene selezionato un nuovo colore, viene aggiornato automaticamente anche il colore della bolla della chat per adattarsi alle preferenze dell’utente. Le bolle dei messaggi in entrata e in uscita adottano il nuovo colore del tema, garantendo uno stile visivo coerente durante tutta la conversazione. Inoltre, WhatsApp regola il colore degli scarabocchi sullo sfondo predefinito per adattarlo al tema selezionato.

Da tenere presente che il rilascio di questa funzionalità sta avvenendo in modo graduale per un gruppo selezionato di utenti, con una progressiva estensione prevista nelle settimane a venire.

La novità sarà prossimamente disponibile anche per gli utenti Android, sebbene al momento non sia stato specificato esattamente quando ciò accadrà.