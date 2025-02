WhatsApp, sono disponibili i temi delle chat: come funzionano

Sono arrivati su WhatsApp i temi delle chat personalizzabili. Non che fino a ieri non fosse possibile intervenire sull’aspetto delle conversazioni, ma la novità appena introdotta offre una maggiore libertà di scelta all’utente finale. Vediamo di cosa si tratta.

I temi delle chat sono arrivati su WhatsApp

Innanzitutto, la nuova funzionalità è accessibile attraverso le “Impostazioni”, selezionando prima la voce “Chat” e poi “Tema della chat predefinito”, come mostrato dagli screenshot allegati di seguito.

Ci si trova così di fronte alla schermata “Tema della chat” (qui sotto a sinistra), a sua volta composta da tre sezioni: “Temi”, “Colore della chat” e “Sfondo”. La prima mette a disposizione combinazioni di layout predefinite, mentre la seconda e la terza permettono di intervenire direttamente sui due elementi, anche caricando una propria immagine dalla galleria per trasformarla in wallpaper.

Prima di applicare le modifiche è possibile vederne il risultato in anteprima. Non manca nemmeno un selettore per la modalità scura.

È inoltre possibile modificare il tema di una singola conversazione, semplicemente aprendola, accedendo al menu delle “Impostazioni” e selezionando infine “Tema della chat”. Lo stesso vale per i canali, come segnalato dal blog ufficiale di WhatsApp.

Puoi applicare lo stesso tema a tutte le chat o renderle ancora più speciali usando per ognuna un tema diverso. In ogni caso, i temi della chat sono visibili solo a te. Puoi anche cambiare il tema dei tuoi canali.

Il team di Meta al lavoro sull’applicazione afferma che la disponibilità potrebbe non essere immediata per tutti. Come spesso accade in questi casi, si tratta di una distribuzione graduale, che per qualcuno potrebbe comportare un attesa lunga da pochi giorni fino a qualche settimana. Ad ogni modo, per velocizzare i tempi, può tornare utile controllare su Google Play (Android) e App Store (iOS) se è possibile scaricare un aggiornamento.