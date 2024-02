WhatsApp lavora a contatti e chat preferite

WhatsApp è costantemente al lavoro per l’implementazione di ulteriori funzioni, come ad esempio i nuovi strumenti per la formattazione e le risposte automatiche con l’AI, e, proprio a tal proposito, stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, sembra che in un futuro sarà possibile contrassegnare intere chat e contatti come preferiti.

WhatsApp permetterà di contrassegnare contatti e chat preferite

La scoperta è stata fatta dal team di WABetaInfo nel client Web della piattaforma di messaggistica, grazie alle tecniche di data mining e analisi impiegate. Qualche giorno prima, invece, la stessa fonte aveva avvistato, in una delle più recenti versioni Beta dell’app per iOS (la relase 24.3.10.70) tracce di codice e risorse che già puntavano a questa funzionalità. Va tuttavia tenuto presente che già da qualche tempo la versione stabile WhatsApp consente di salvare come preferiti dei messaggi singoli.

Allo stato attuale, non è ancora perfettamente chiaro come la feature verrà implementata, visto che il lavoro è incompleto. Pare tuttavia esserci un po’ di confusione tra contatti e chat. Inoltre, non è noto se si potranno contrassegnare come preferiti contatti e chat e in maniera illimitata, oppure se ci sarà un numero massimo esatto da dover rispettare.

In merito alla possibilità di vedere la novità sulla versione stabile del celebre servizio di messaggistica, al momento non è dato sapere quando ciò accadrà, ma è risaputo che WhatsApp non ama fare le cose in maniera affrettata, per cui è lecito ritenere che le novità, considerando lo stadio in cui si trovano, non arriveranno nel breve termine.