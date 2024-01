WhatsApp: nuovi strumenti per la formattazione

I partecipanti al programma beta di WhatsApp su Android stanno ricevendo l’aggiornamento dell’applicazione alla versione 2.24.2.9 che introduce nuovi strumenti per la formattazione del testo. Sono gli stessi già avvistati nei mesi scorsi su iOS con l’arrivo della release 23.21.1.75 all’interno del programma TestFlight. Vediamo di cosa si tratta e come utilizzarli.

Nuovi strumenti per la formattazione del testo su WhatsApp

Nel dettaglio, i tool in fase di sperimentazione sono tre. Il primo è Code block e, come si può intuire dal nome, è destinato a chi si affida all’app per condividere codice, aggiungendo un elemento grafico di sfondo utile per distinguere il blocco dal resto della chat. Il secondo è invece Quote block e permette di rispondere a una parte specifica di un messaggio precedente anziché incollarlo nella sua interezza. Infine, il terzo è Lists e consente di organizzare le informazioni inviate all’interno di elenchi puntati o numerati. La dimostrazione è visibile nello screenshot qui sotto, condiviso in origine dalla sempre attenta redazione del sito WABetaInfo.

WhatsApp: come usare Code block, Quote block e Lists

Come sarà possibile sfruttare questi nuovi strumenti di formattazione all’interno delle conversazioni? Attraverso caratteri specifici, un po’ come già avviene con grassetto e corsivo.

` per Code block, da inserire all’inizio e alla fine del blocco di codice da inviare (è l’accento grave o backtick in inglese);

per Code block, da inserire all’inizio e alla fine del blocco di codice da inviare (è l’accento grave o backtick in inglese); > per Quote block, da inserire prima del testo da citare;

per Quote block, da inserire prima del testo da citare; - , * oppure un numero per organizzare gli elementi di un elenco.

Quando la nuova funzionalità sarà disponibile per tutti? Come spesso accade in questi casi, non è possibile rispondere alla domanda. Come scritto in apertura, il rollout ha preso il via nei mesi scorsi su iOS e oggi su Android, coinvolgendo una parte degli utenti che partecipano ai rispettivi programmi beta. Tutti gli altri dovranno attendere, finché il team di WhatsApp non la riterrà pronta per la distribuzione su larga scala.