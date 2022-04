WhatsApp limiterà i messaggi inoltrati per prevenire le fake news

In uno dei futuri aggiornamenti dell’applicazione, WhatsApp si prepara a limitare definitivamente il numero di messaggi inoltrati. L’obiettivo è quello di prevenire la forte diffusione di fake news e spam, con una funzione che è stata testata negli ultimi tre anni in Brasile.

L’informazione arriva da WaBetaInfo, da cui si scopre che il limite è già attivo nella versione beta 22.7.0.76 di WhatsApp per iOS e 2.22.7.2 per Android. Già dallo scorso mese è possibile inoltrare i messaggi soltanto in un gruppo per volta nella versione beta di Android, ma adesso la stessa cosa è stata estesa ai dispositivi iOS.

WhatsApp: il limite all’inoltro dei messaggi è sempre più vicino

Per la release al pubblico bisognerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti, ma è chiaro che ormai il debutto del limite su scala globale sia praticamente imminente. Le nuove regole per l’inoltro dei messaggi si applicheranno solo ai messaggi già inoltrati, un metodo pensato per spezzare le cosiddette catene di spam e disinformazione.

Diversi beta tester di Android confermano che la funzione è per loro già attiva da un mesetto, ma adesso lo stesso sta avvenendo con la beta 22.7.0.76 per iOS. Con il passare delle settimane, il limite sarà attivo per sempre più utenti, prima di arrivare alla release pubblica.

In Brasile, WhatsApp applica anche una interessante differenza: un messaggio inoltrato una volta può essere condiviso con un massimo di cinque chat, mentre un altro inoltrato più volte potrà essere a sua volta ricondiviso soltanto una volta.