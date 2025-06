WhatsApp: novità per le notifiche delle liste personalizzate

Sulla versione 2.25.17.27 della beta di WhatsApp per Android è attualmente in fase di test una nuova e utile funzione che consente di gestire le notifiche dei messaggi per le liste personalizzate, consentendo agli utenti di disattivare tutte le conversazioni all’interno di una specifica lista di chat con una singola azione.

WhatsApp: nuove opzioni per gestire le notifiche delle liste personalizzate

Le liste personalizzate sono state annunciate a novembre scorso e permettono di filtrare le chat usando categorie personalizzate, appunto, a scelta: parenti, colleghi, vicini di casa ecc. In questo modo, è possibile concentrarsi esclusivamente sulle conversazioni più importanti, ogni volta se ne avverte il bisogno.

La nuova funzione, dunque, porta a un livello superiore le liste personalizzate. Essendo progettata per ottimizzare il controllo da parte degli utenti e ridurre il sovraccarico di notifiche, elimina la necessità di disattivare le chat individualmente, rendendola particolarmente utile per coloro che gestiscono numerose conversazioni.

Andando più nello specifico, aprendo il menu che contiene le opzioni delle liste personalizzate, è presente una nuova impostazione per controllare il modo in cui vengono gestite le notifiche. Una volta selezionata questa opzione, qualsiasi preferenza di notifica impostata dall’utente verrà applicata a tutte le chat all’interno dell’elenco selezionato. Ciò semplifica significativamente il processo, soprattutto per gli utenti che spesso classificano le loro conversazioni in elenchi diversi in base al contesto o allo scopo. Da notare che l’opzione di gestione delle notifiche è disponibile anche all’interno delle impostazioni dell’app.

Se un utente sceglie di disattivare tutte le notifiche per le liste personalizzate, i contatti inclusi in quelle chat non verranno avvisati. Le notifiche smetteranno semplicemente di essere recapitate, senza influire sul modo in cui i messaggi vengono inviati o ricevuti. Inoltre, gli utenti riceveranno comunque notifiche se vengono menzionati in una chat di gruppo che appartiene a un elenco disattivato, assicurando che i messaggi importanti o urgenti possano ancora arrivare a destinazione.