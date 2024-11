WhatsApp: stanno arrivando le liste personalizzate

Dopo i filtri delle chat introdotti nei mesi scorsi, si segnala un’ennesima novità di WhatsApp pensata per aiutare gli utenti a trovare più velocemente i messaggi cercati: si tratta delle liste personalizzate. L’annuncio è giunto dalle pagine del blog ufficiale, la distribuzione è già in corso.

Come funzionano le liste personalizzate di WhatsApp

Il team di Meta al lavoro sull’applicazione la descrive come una funzione che permette di filtrare le tue chat usando categorie personalizzate a tua scelta: parenti, colleghi, vicini di casa , così da concentrarti sulle conversazioni più importanti, ogni volta che ne hai bisogno . Nulla di rivoluzionario, a dire il vero, ma un accorgimento basato sui feedback ricevuti e che potrebbe tornare utile per districarsi in un elenco di chat che si fa inevitabilmente sempre più lungo (e confusionario).

È possibile creare una lista personalizzata semplicemente toccando il tasto + che si trova nella barra dei filtri, in alto all’interno della scheda Chat oppure modificare quelle esistenti con un tap prolungato sul loro nome.

Analogamente ai tuoi “preferiti”, sia i gruppi che le chat individuali possono essere aggiunti a una lista, e qualsiasi lista creata apparirà nella barra dei filtri.

Come anticipato in apertura, la distribuzione delle liste personalizzate è in corso. Ha preso il via nella giornata di ieri e impiegherà diverse settimane prima di raggiungere tutti gli utenti.

Sono molte le novità sulle quali lavorano i responsabili di WhatsApp e che, spesso, emergono in anteprima durante la fase di test, non tutte poi destinati a essere integrate nella versione finale dell’applicazione. Di recente abbiamo scritto su queste pagine a proposito della ricerca nei canali, dei promemoria per gli aggiornamenti di stato non visualizzati (per molti risulterebbe una forzatura se non un vero e proprio fastidio) e dei codici QR per unirsi ai canali senza bisogno di passare da un link tradizionale.