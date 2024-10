WhatsApp, in arrivo la ricerca nei canali

WhatsApp sta sviluppando una serie di nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Dopo essere stato avvistato al lavoro su una funzione di promemoria per notificare agli utenti gli aggiornamenti di stato non visualizzati, la popolare app di messaggistica di Meta è stata avvistata al lavoro su un’altra comoda funzione, che offre la possibilità di effettuare ricerche all’interno dei canali.

Funzione di ricerca nei canali di WhatsApp: addio allo scrolling infinito

Attualmente, per trovare un’informazione specifica all’interno di un canale WhatsApp, gli utenti sono costretti a scorrere manualmente attraverso numerosi messaggi, un processo spesso frustrante e dispendioso in termini di tempo. La nuova funzione di ricerca, invece, consentirà di individuare rapidamente ciò che si sta cercando, semplicemente digitando parole o frasi chiave.

Questa novità sarà particolarmente utile per i canali che inviano frequenti aggiornamenti quotidiani, permettendo agli utenti di accedere facilmente a un particolare contenuto senza doversi cimentare in uno scrolling infinito.

Come funzionerà la ricerca nei canali WhatsApp

Per accedere alla funzione di ricerca, gli utenti dovranno aprire un canale WhatsApp, toccare il nome del canale e selezionare il logo “Cerca”. In alternativa, sarà possibile toccare l’icona del menu a tre punti e scegliere “Cerca”, seguendo la stessa procedura utilizzata per la ricerca nelle normali chat.

Al momento, la funzione di ricerca nei canali è in fase di sviluppo e disponibile solo per alcuni beta tester di WhatsApp Android, ma si prevede che verrà presto estesa a tutti gli utenti attraverso un aggiornamento futuro.

Altre novità in arrivo per i canali WhatsApp

Oltre alla funzione di ricerca, WhatsApp sta lavorando anche su altre interessanti novità legate ai canali. Una di queste è la possibilità di condividere i canali attraverso codici QR senza dover inviare i link via chat, che potranno essere stampati e distribuiti durante eventi e meetup, consentendo ai partecipanti di accedere istantaneamente al canale semplicemente scansionando il codice con il proprio smartphone.

Questa funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente utile per le aziende, che potranno stampare i codici QR dei loro canali sulle confezioni dei prodotti, fornendo ai clienti un accesso rapido e diretto a informazioni aggiuntive sulla gamma di articoli in vendita.