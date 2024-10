WhatsApp, promemoria per aggiornamenti di stato non visualizzati

WhatsApp sta sviluppando una serie di interessanti funzionalità per rendere l’esperienza degli utenti ancora più coinvolgente e personalizzata, come la possibilità di creare e condividere pacchetti di sticker con amici e familiari direttamente sulla piattaforma, e l’introduzione di codici QR per unirsi ai canali senza usare il link, che promettono di semplificare l’accesso e la scoperta di nuovi contenuti.

Promemoria per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp per non perdersi niente

Una delle funzioni più interessanti attualmente in fase di sviluppo è quella dei promemoria per gli aggiornamenti di stato. Individuata da WABetaInfo nell’ultima versione 2.24.22.21 dell’app beta di WhatsApp per Android, questa opzione mira a inviare notifiche di promemoria agli utenti che non hanno visualizzato gli aggiornamenti di stato dei propri contatti. Si tratta di una soluzione ideale per chi, preso dalla frenesia delle conversazioni e dei messaggi, spesso dimentica di dare un’occhiata alla sezione dedicata agli aggiornamenti di stato.

La funzione di promemoria non si limita a segnalare gli aggiornamenti di stato non visualizzati, ma va oltre, inviando notifiche anche per i nuovi aggiornamenti, in particolare dei contatti con cui l’utente interagisce più frequentemente o che ha contrassegnato come preferiti. Considerando che gli aggiornamenti di stato scompaiono dopo 24 ore, questa funzione può essere utile per chi ha una lista di contatti molto ampia e rischia di perdersi momenti importanti della vita dei propri cari.

Disponibilità e attivazione della funzione

Al momento, la funzione di promemoria per gli aggiornamenti di stato è disponibile solo per un gruppo selezionato di beta tester dell’app, ma si prevede che nelle prossime settimane sarà estesa a un numero sempre maggiore di utenti.

Per attivare questa opzione, quando sarà disponibile, basterà accedere alle Impostazioni > Notifiche e abilitare manualmente la funzione, che di default risulta disattivata.