WhatsApp: nuova interfaccia per le reazioni emoji

A quanto pare, negli ultimi tempi il team di WhatsApp è particolarmente impegnato nel cercare di revisionare l’interfaccia dell’app. Dopo le animazioni, infatti, la nota soluzione di messaggistica ha decido di introdurre un rinnovato sistema di visualizzazione delle reazioni emoji.

WhatsApp: nuova modalità di visualizzazione delle reazioni emoji

Andando maggiormente in dettaglio, nella versione beta 2.25.6.15 di WhatsApp per dispositivi Android, disponibile attraverso il Google Play Beta Program, è stata individuata una modifica alla modalità di visualizzazione delle reazioni emoji all’interno di chat, gruppi e canali, proponendo una disposizione più ordinata e organizzata che consente di navigare tra esse con maggiore facilità e velocità.

La novità di maggior spicco è l’introduzione di una visualizzazione a griglia che mostra quattro reazioni per riga, riducendo lo spazio verticale necessario. Ciò risulta essere particolarmente utile nei canali, dove il numero di reazioni può essere elevato. Inoltre, la nuova disposizione rende l’interfaccia più compatta e pulita, riducendo la necessità di scorrere e ottimizzando lo spazio disponibile sullo schermo.

Da tenere presente che la novità viene implementata in modo diverso a seconda del contesto. Nei canali viene utilizzata la nuova disposizione a griglia per visualizzare le reazioni, mentre nelle chat private e nei gruppi viene mantenuto il formato a lista verticale, ma le schede nella parte superiore della pagina sono state ridisegnate per offrire un aspetto più moderno e raffinato.

Da tenere presente che attualmente le modifiche non sono ancora disponibili per tutti, visto e considerato che si trovano nella versione beta dell’app, ma lo diventeranno durante le prossime settimane.