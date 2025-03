WhatsApp: interfaccia animata su Android

Su WhatsApp potrebbe essere in arrivo una novità decisamente interessante relativa all’interfaccia utente che di sicuro piacerà ai più. A quanto pare, infatti, il team della celebre app di messaggistica sta prendendo in considerazione l’idea di proporre delle animazioni per alcuni elementi, un cambiamento che non era mai stato proposto sino a questo momento e che potrebbe segnare l’inizio di una vera e propria rivoluzione in fatto di design.

WhatsApp: l’interfaccia diventa animata

Ad accorgersi della cosa è stata la sempre attenta squadra di WABetaInfo, segnalando che nella versione 2.25.6.10 della beta di WhatsApp per Android, oltre alla risoluzione di un bug che impediva di selezionare i video, compare un’altra modifica interessante, quella che, appunto, va ad animare alcuni elementi che costituiscono l’interfaccia dell’app.

Più precisamente, le icone “Chat” e “Aggiornamenti”, se selezionate, reagiscono al tocco con un’animazione, una sorta di saltello appena accennato. Non si tratta di una novità sconvolgente, sia ben chiaro, ma di certo contribuisce a rendere l’aspetto generale di WhatsApp più moderno e accattivante, oltre che divertente.

Come anticipato, non è ovviamente da escludere che in futuro il cambiamento possa andare a interessare anche altri elementi dell’interfaccia dell’app di messaggistica.

Da tenere presente che per il momento la novità non è stata ancora introdotta su larga scala e non è chiaro quando lo sarà. Trattandosi infatti di una modifica che interessa la visione beta di WhatsApp non è possibile dire quando verrà diffusa pubblicamente, a patto che non vi siano ripensamenti o intoppi vari in corso d’opera.