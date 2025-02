WhatsApp: nuove opzioni per la trascrizione dei vocali

A novembre dello scorso anno, WhatsApp ha implementato la possibilità di abilitare la trascrizione dei messaggi vocali che vengono ricevuti. A tal riguardo, nel corso delle ultime sono state aggiunte nuove opzioni che consentono di ottenere un maggiore controllo sullo strumento.

WhatsApp: maggiore controllo per la trascrizione dei messaggi vocali

Andando più nello specifico, nella Beta v.2.25.4.15 per Android dell’app Whatsapp sono state individuate nuove opzioni relative alla trascrizione dei messaggi vocali che consentono di determinare come ricevere le trascrizioni.

Per cui, raggiungendo la sezione Impostazioni > Chat > Trascrizione dei messaggi vocali di WhatsApp, da cui è possibile decidere se abilitare o meno la funzione, si possono altresì selezionare tre diverse modalità per determinare in che maniera ricevere le trascrizioni, ovvero:

Automaticamente : viene effettuata la trascrizione per ogni messaggio vocale ricevuto, per cui l’utente deve attivare la funzione solo la prima volta e la trascrizione avverrà poi automaticamente per ciascun messaggio vocale.

: viene effettuata la trascrizione per ogni messaggio vocale ricevuto, per cui l’utente deve attivare la funzione solo la prima volta e la trascrizione avverrà poi automaticamente per ciascun messaggio vocale. Manualmente : viene effettuata la trascrizione del messaggio vocale solo dopo aver selezionato l’opzione Trascrivi (si tratta dell’unica opzione al momento disponibile).

: viene effettuata la trascrizione del messaggio vocale solo dopo aver selezionato l’opzione Trascrivi (si tratta dell’unica opzione al momento disponibile). Mai: la trascrizione non viene mai effettuata.

Ovviamente, la scelta fatta è reversibile, per cui impostando una determinata modalità la si potrà eventualmente cambiare in un secondo momento secondo esigenza. Oltre a ciò, resta chiaramente anche la possibilità di scegliere la lingua per la trascrizione.

Da tenere presente che al momento non è ancora dato sapere quando il tutto sarà disponibile su larga scala, ma se le cose procedono per il meglio non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.