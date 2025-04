WhatsApp: più opzioni per trascrivere i vocali su iPhone

Sul finire del 2024, su WhatsApp è stata introdotta la trascrizione dei messaggi vocali e a febbraio di quest’anno gli sviluppatori della nota piattaforma di messaggistica hanno cominciato a testare nuove opzioni per Android. Adesso, però, sembra che il test delle nuove feature sia stato avviato su iPhone.

WhatsApp: più opzioni di trascrizione dei messaggi vocali su iOS

Infatti, con l’ultima versione beta 25.12.10.70 di WhatsApp per iOS, disponibile tramite l’app TestFlight, è stata introdotta la possibilità di scegliere come trascrivere i messaggi vocali.

Andando maggiormente in dettaglio, alcuni beta tester hanno ora accesso a un’inedita sezione dedicata alla gestione delle trascrizioni dei messaggi vocali all’interno delle impostazioni di WhatsApp. Sono disponibili tre opzioni di configurazione per personalizzare il comportamento della trascrizione secondo esigenza, consentendo di scegliere tra la trascrizione automatica o quella manuale, oppure è possibile disabilitare del tutto la funzione.

La trascrizione automatica è quella al momento già disponibile, mentre impostando la modalità manuale all’interno del fumetto del messaggio vocale sarà mostrato un nuovo pulsante che permetterà di generare la trascrizione solo al bisogno. Impostando la disattivazione della trascrizione, invece, non sarà più possibile usufruire della feature, a meno che non venga nuovamente abilitata.

Da tenere presente che attualmente la novità in questione è ancora in fase di test e non è dato sapere quando, esattamente, verrà diffusa su larga scala e quindi risulterà accessibile da parte di tutti gli utilizzatori della piattaforma, ma come di consueto in queste circostanze non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo, salvo il verificarsi di problemi, ovviamente.