WhatsApp: quattro nuove opzioni di formattazione

Erano state già avvistate all’inizio di gennaio. Oggi arriva l’ufficialità. WhatsApp ha aggiunto quattro nuove opzioni di formattazione del testo dei messaggi. Gli utenti possono inserire elenchi puntati e numerati, citare una parte del testo e scrivere codice.

Come usare le nuove opzioni

Anche se poco note agli utenti o poco utilizzate perché rallentano la scrittura dei messaggi, WhatsApp permette di usare grassetto, corsivo, barrato e caratteri monospace (spaziatura fissa). Da oggi sono disponibili altre quattro opzioni di formattazione del testo su Android, iOS, web e macOS (sono supportate anche nei Canali).

Nell’immagine si può vedere il risultato finale a sinistra, dopo aver usato le scorciatoie elencate a destra:

Elenco puntato : digitare il simbolo – e uno spazio prima del testo

: digitare il simbolo – e uno spazio prima del testo Elenco numerato : digitare un numero, un punto e uno spazio prima del testo

: digitare un numero, un punto e uno spazio prima del testo Citazione blocco : digitare il simbolo > e uno spazio prima del testo

: digitare il simbolo > e uno spazio prima del testo Codice in linea: digitare il testo tra il simbolo ` iniziale e finale

Le prime due opzioni di formattazione sono utili ad esempio per scrivere la lista della spesa e una serie di istruzioni. La citazione può essere sfruttata per evidenziare una parte di un messaggio lungo, mentre l’ultima opzione può essere sfruttata per indicare il codice di un linguaggio di programmazione. Tuttavia, l’uso su smartphone rallenta la scrittura perché è necessario trovare i caratteri delle scorciatoie sulla tastiera virtuale.