WhatsApp: riposte ai messaggi in thread anche su iPhone

Su WhatsApp per iPhone è in arrivo un nuova funzione per le risposte ai messaggi in thread. La feature mira ad aiutare a organizzare le risposte ai messaggi in conversazioni strutturate, il che può rivelarsi particolarmente utile per qualsiasi conversazione particolarmente strutturata in cui diventa difficile tenere traccia delle risposte.

WhatsApp: risposte ai messaggi in thread su iOS

Andando maggiormente in dettaglio, quando la funzione sarà disponibile, le bolle dei messaggi nelle chat mostreranno un piccolo indicatore con il numero di risposte nel loro thread. Quando l’indicatore viene toccato, si aprirà una nuova schermata che consente agli utenti di visualizzare e aggiungere più messaggi al thread.

Da notare che funzione messaggi in thread potrà essere usata nelle chat individuali, in quelle di gruppo, nelle community e nei canali.

Questa funzione aiuterà indiscutibilmente gli utenti a tracciare le conversazioni in modo più efficiente. Invece che dover scorrere un’intera cronologia della chat per trovare tutte le risposte a un particolare messaggio, gli utenti potranno semplicemente aprire il thread e concentrarsi sulla discussione specifica. Inoltre, la nuova funzione potrà tornare particolarmente utile nelle chat di gruppo, dove un elevato volume di messaggi può rendere difficile seguire le singole risposte. Quando più partecipanti rispondono allo stesso messaggio, i thread aiuteranno a evitare confusione organizzando le risposte in un unico posto.

Da tenere prende che la novità è attualmente disponibile per la versione beta di iOS, la relase 25.19.10.80, ma in precedenza era già stata “avvistata” nella beta di Android. Per quel che concerne la distribuzione pubblica e su larga scala, salvo il verificarsi di problematiche particolari non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.