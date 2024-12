WhatsApp risolve il bug dei messaggi effimeri

WhatsApp ha finalmente risolto il bug che consentiva di salvare e condividere i messaggi effimeri inviati con la funzionalità View Once (Visualizza una volta). Quando l’utente riceve un messaggio su web o desktop, sullo schermo compare un avviso che indica il supporto solo su smartphone.

Fix lato server elimina il problema

La funzionalità Visualizza una volta, disponibile unicamente nell’app Android e iOS, permette di inviare messaggi vocali, foto e video che non saranno più visibili nella chat di WhatsApp dopo essere stati aperti dal destinatario. I file multimediali non possono essere salvati, inoltrati o condivisi. WhatsApp afferma che la privacy è rispettata.

Un ricercatore di Zengo aveva però scoperto a fine agosto che, a causa di un bug, potevano essere visualizzati anche su web e desktop. Da allora sono apparse online diverse soluzioni che permettono di vedere messaggi, foto e video con l’app desktop e WhatsApp Web. In quest’ultimo caso è sufficiente installare un’estensione per browser.

Come spiega il ricercatore, WhatsApp aveva rilasciato un fix incompleto a metà settembre, quindi le estensioni erano state aggiornate per aggirare il fix. L’azienda di Menlo Park ha definitivamente risolto il bug a metà settembre con un fix lato server.

Molti utenti hanno confermato che l’estensione per Chrome non funziona più. Quando viene ricevuto un messaggio effimero su web o desktop, l’utente vedrà l’avviso che indica il supporto solo su smartphone. Il ricercatore ha però sottolineato che il fix non è efficace con app mobile WhatsApp modificate. Inoltre sul server sono conservati alcuni metadati senza crittografia.