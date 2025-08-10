 Belve Crime in streaming dall'estero: rivedi l'intervista a Tamara Ianni
Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, ha contribuito grazie alle sue deposizioni all'arresto di 32 componenti del clan Spada.
Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, ha contribuito grazie alle sue deposizioni all'arresto di 32 componenti del clan Spada.

Durante lo speciale Belve Crime trasmesso su Rai 2 a giugno 2025, Francesca Fagnani ha intervistato anche Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, le cui deposizioni rilasciate nel 2018 hanno consentito di arrestare 32 componenti del clan Spada. L’arrivo degli Spada a Ostia risale agli anni Settanta.

Il marito di Tamara Ianni apparteneva ai Baficchi, clan rivale degli Spada. Per anni la donna subì soprusi e violenze, fino a quando ha scelto di denunciare. Una scelta che l’ha portata da una parte a riottenere maggiore serenità, dall’altra all’allontanamento dalla famiglia, che non ha accettato la sua decisione di diventare collaboratrice di giustizia.

Per rivedere l’intervista a Tamara Ianni durante la puntata del 10 giugno 2025 di Belve Crime dall’estero occorre attivare una VPN. Senza un servizio di questo tipo, infatti, la visione risulta bloccata a causa delle restrizioni geografiche, che impediscono l’accesso al 99% dei contenuti in streaming al di fuori del proprio Paese di residenza.

Una delle VPN di riferimento per lo streaming è NordVPN, forte di una velocità di connessione superiore alla media, oltre che di un notevole numero di server VPN. A questo proposito, ricordiamo che per sbloccare la visione del contenuto in questione sarà sufficiente connettersi a un server posizionato in Italia, in modo da simulare una connessione dal nostro Paese.

NordVPN propone poi un’ulteriore caratteristica degna di nota, vale a dire la funzionalità proprietaria Threat Protection Pro, pensata per la sicurezza online degli utenti quando si trovano in vacanza all’estero. Con Threat Protection Pro è possibile bloccare gli eventuali malware presenti nei file scaricati da Internet, la pubblicità invasiva dei siti web e il tracciamento dei dati da parte delle aziende.

I piani della durata di due anni sono al momento in offerta a partire da 3,39 euro al mese, con la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

