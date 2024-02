WhatsApp: screenshot a foto profilo bloccati

Prossimamente WhatsApp non consentirà più di catturare screenshot delle foto profilo degli account, una pratica spesso attuata, ma che per ovvie ragioni può ledere la privacy degli utenti, in special modo se il tutto avviene all’insaputa dei diretti interessati.

WhatsApp: stop agli screenshot delle foto profilo

La novità è emersa nelle scorse ore dall’analisi della versione beta di WhatsApp per Android, la relase 2.24.4.25, disponibile al download sul Play Store per tutti coloro che sono iscritti al programma di testing.

Il team di WABetaInfo ha identificato l’esistenza di uno strumento per la privacy degli utenti, per evitare, appunto, che possano venire realizzati degli screenshot delle foto profilo altrui. Se si prova a fare uno screenshot a una foto profilo, WhatsApp mostra un avviso pop-up con scritto “Non posso fare uno screenshot a causa di restrizioni dell’app”.

Da tenere presente che già qualche anno addietro WhatsApp aveva introdotto il divieto di salvare le foto dei profili degli utenti, ma per aggirare questa limitazione era per l’appunto sufficiente adottare l’escamotage di fare uno screenshot.

Inoltre, questo non è l’unico caso di blocco degli screenshot su WhatsApp. Precedentemente, infatti, era stato implementato il divieto anche per i contenuti effimeri.

Al momento, non è dato sapere quando, di preciso, la nuova funzione verrà introdotta nel canale stabile di WhatsApp e, dunque, diventerà fruibile per tutti gli utenti, ma considerando che attualmente è disponibile per la versione beta non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo. Resta poi da vedere entro quanto tempo la novità verrà estesa anche alle altre piattaforme.