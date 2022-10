WhatsApp: niente screenshot per foto e video effimeri

Dopo l’introduzione della funzione per la condivisione dei link per le chiamate, su WhatsApp sembrerebbe essere in dirittura d’arrivo un’altra interessante novità, questa volta relativa a foto e video condivisi. Nel canale beta di Android della celebre app di instant messagging, precisamente la versione 2.22.22.3 che è in distribuzione in questi giorni a chi ha aderito al programma test, è infatti stata implementata una modifica che di certo farà la felicità di chi apprezza in maniera particolare le feature dedicate alla privacy e necessita di maggiori strumenti di controllo.

WhatsApp: screenshot bloccati per foto e video effimeri

Andando più in dettaglio, la funzione consente di evitare che le foto e video effimeri possano essere sottoposti a screenshot. Nel tentativo di fare ciò, non solo l’operazione viene bloccata, ma compare pure un apposito messaggio sullo schermo che avvisa dell’impossibilità della cosa: Can’t take screenshot due to security policy.

Usare app di terze parti o estensioni varie per cercare di bypassare il blocco non dovrebbe avere alcun effetto, in quanto il sistema andrà a realizzare uno screenshot totalmente nero. L’unico modo per ovviare effettivamente funzionante sarà quello – decisamente poco pratico – di scattare foto o registrare video dello schermo.

Ad ogni modo, WhatsApp non andrà ad avvertire gli altri utenti coinvolti del tentativo di realizzare uno screenshot, almeno stando a quanto riferito da chi sta già avendo modo di sperimentare la funzione.

Considerando che si trova in fase beta, allo stato attuale delle cose non è ancora chiaro quando, di preciso, la funzione verrà effettivamente aggiunta su WhatsApp stabilmente, ma presumibilmente potrebbe debuttare tra la fine dell’anno corrente e l’inizio del 2023.