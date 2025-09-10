WhatsApp: spunte blu per tutti i temi delle chat

Alcuni temi per le chat che possono essere applicati su WhatsApp mostrano i segni di spunta indicati la ricevuta di lettura non con il canonico colore blu predefinito, ma in bianco. Ciò ha causato fastidio e confusione in parecchi utenti, ma adesso le cose sono destinate a cambiare.

WhatsApp: spunte blu applicate indipendentemente dal tema delle chat

Nelle ultime versioni beta della nota app di messaggistica di Meta per Android e iOS, infatti, le spunte blu vengono infatti applicate indipendentemente dal tema delle chat, nel tentativo di migliorare l’accessibilità visiva e armonizzare le ricevute con i colori di alcune bolle dei messaggio.

La precedente decisione di utilizzare segni di spunta bianchi per le ricevute di lettura in alcuni temi per le chat è stata una scelta sbagliata perché il colore per i messaggi consegnati è grigio, rendendo pertanto difficile distinguerli tra di loro.

Grazie ai molteplici feedback forniti dagli utenti, però, gli sviluppatori di WhatsApp hanno ben pensato di rivedere la situazione. Le persone hanno trovato troppo difficile identificare se un messaggio fosse stato letto dal contatto di riferimento o meno.

Questo cambiamento, dunque, garantisce che la classica distinzione tra messaggi consegnati e letti avvenga immediatamente.

Da tenere ben presente che al momento la novità è disponibile solo ed esclusivamente per alcuni beta tester e che la diffusione su larga scala dovrebbe avere luogo nel corso delle prossime settimane, salvo, ovviamente, il verificarsi di eventuali problemi o, come si suol dire, dietrofront, come d’altronde di consueto in circostanze di questo tipo.