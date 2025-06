WhatsApp: sticker, musica ed emoji negli stati testuali

Per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp sono in arrivo interessanti novità per quel che concerne l’opportunità data agli utenti di esprimersi e arricchire i loro contenuti. È infatti in fase di test la possibilità di condividere sticker, emoji e musica all’interno degli stati testuali.

WhatsApp: nuove opzioni per arricchire gli stati testuali

Sino a questo momento, gli aggiornamenti di stato testuali permettevano esclusivamente di scrivere un messaggio su sfondo colorato utilizzando font a piacere, mentre con l’introduzione delle nuove funzioni diventano un vero e proprio strumento creativo e personalizzabile in tutto e per tutto.

Andando più in dettaglio, WhatsApp ha integrato direttamente nell’editor degli stati testuali una serie di strumenti grafici precedentemente disponibili solo per le storie fotografiche o video, tra cui pennelli per disegnare a mano libera, pannelli per l’inserimento di emoji e sticker, oltre a una nuova scorciatoia per condividere brani musicali in maniera indipendente da contenuti multimediali.

In tal modo, diventa ad esempio possibile realizzare uno stato composto solo da un cuore disegnato con il pennello, una canzone in sottofondo e alcune emoji decorative, tutto su uno sfondo colorato scelto a piacere.

Da tenere presente che la novità è stata individuata nella più recente versione beta per dispositivi Android rilascia sul Google Play Store, quella con numero di relase 2.25.19.13, motivo per cui affinché venga distribuita pubblicamente e su larga scala potrebbe essere necessario ancora qualche tempo. Al momento, non è dato sapere quando, di preciso, le nuove opzioni per arricchire gli stati testuali saranno disponibili per tutti.