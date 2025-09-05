WhatsApp: su iPhone è in test il design Liquid Glass

WhatsApp su iPhone si prepara ad accogliere il nuovo design Liquid Glass di Apple che verrà introdotto con iOS 26, il cui rilascio pubblico è atteso per le prossime settimane. Infatti, con la versione beta 25.24.10.70 dell’app di messaggistica per iOS, disponibile attraverso TestFlight, sono emersi i primi segnali del cambiamento grafico in dirittura d’arrivo.

WhatsApp: design Liquid Glass in fase di test

Come visibile anche osservando l’immagine in alto, fornita dal team di WABETAInfo e che può essere visionata più in dettaglio tramite il link in fonte, WhatsApp sta lavorando all’integrazione di Liquid Glass, partendo dalla compilazione della beta con l’SDK di iOS 26, passo indispensabile per accedere agli strumenti necessari a implementare i nuovi effetti.

Considerando che il design Liquid Glass introduce elementi visivi che reagiscono al contesto circostante al fine di rendere le interfacce più coerenti con l’estetica generale di iOS 26 e riducendo il divario tra applicazioni di sistema e software di terze parti, WhatsApp ha dovuto ripensare gran parte della struttura grafica dell’app.

Il processo di transizione è strutturato in più fasi: i primi componenti interessati sono le barre di navigazione nella parte inferiore dello schermo, dopodiché si passerà passerà ad altri controlli interattivi senza andare a compromettere l’accessibilità. Il rischio principale è infatti quello che gli effetti visivi riducano la leggibilità in determinate condizioni di luce o movimento.

Se la fase di test procederà senza intoppi, il nuovo design potrebbe essere esteso in maniera graduale a tutti gli elementi dell’app, dai menù contestuali ai pulsanti di azione rapida.