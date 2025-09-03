WhatsApp: temi personalizzati per gli account business

Anche gli utenti business di WhatsApp d’ora in avanti potranno finalmente andare a personalizzare le chat con i loro clienti applicando dei temi personalizzati. La funzione non è ancora ufficialmente disponibile su larga scala, in quanto attualmente è in fase di test sulla versione beta dell’app per Android, la numero 2.25.24.24 beta, e il rilasci sta avvenendo in modo graduale, ma lo diventerà nelle settimane a venire.

WhatsApp: temi personalizzati anche per gli utenti business

Da tenere presente che sino a questo momento la personalizzazione delle chat con i temi ha rappresentato un’esclusiva degli utenti standard, mentre professionisti e aziende su WhatsApp hanno dovuto mantenere l’aspetto grafico di default. Con l’ultima beta, però, come anticipato, le cose cambiano.

Alcuni sviluppatori hanno notato la comparsa di una sezione che consente di selezionare un tema per modificare l’aspetto delle chat. Sono disponibili inoltre 22 temi tra cui scegliere e fino a 38 opzioni di colore.

Gli utenti possono anche scegliere uno sfondo dalle opzioni predefinite di WhatsApp, al fine di rendere la conversazione più visivamente accattivante senza ulteriori sforzi. Non manca la possibilità di utilizzare uno sfondo a tinta unita e migliorarlo con i doodles di WhatsApp, aggiungendo elementi giocosi o legati al brand.

Per una flessibilità ancora maggiore, gli utenti possono selezionare qualsiasi immagine dalla loro libreria personale, dando loro il pieno controllo sull’aspetto di ogni conversazione. Inoltre, coloro che hanno accesso a Meta AI potrebbero essere in grado di generare uno sfondo completamente personalizzato utilizzando l’intelligenza artificiale, sbloccando possibilità completamente nuove di creatività e design personalizzato.