Nuova settimana, nuovo tentativo di truffa via WhatsApp. Questa volta le segnalazioni che ci giungono riguardano lo store online di Amazon. Diffidare ovviamente da qualsiasi messaggio anche lontanamente sospetto, persino se a inviarlo sono i nostri amici o parenti più stretti.

Truffa su WhatsApp: il 30esimo anniversario di Amazon

Il link che sta circolando è quello visibile nello screenshot qui sotto e che fa riferimento alla “Celebrazione del trentesimo anniversario di Amazon”, rimandando al sito cyk***.cn (già questo dovrebbe far sorgere qualche dubbio) in modo da ottenere “Regali gratuiti per tutti”.

Una volta aperto il collegamento (voi non fatelo) ci si trova all’indirizzo “whatsapp***.xyz”, di fronte a un sondaggio composto da quattro domande in merito a sesso, età anagrafica e così via. C’è anche un conto alla rovescia che invita a interagire senza perdere tempo per ottenere in premio uno smartphone. Per inciso, il 30esimo anniversario di Amazon cadrà nel 2024.

Al termine viene mostrato una sorta di gioco a premi in cui, incredibilmente, entro i tre tentativi disponibili si riesce sempre a vincere lo smartphone. Poi compare l’invito a condividere l’iniziativa con almeno “5 gruppi / 20 amici” su WhatsApp per poter riscattare il premio.

Un tentato raggiro del tutto simile a quello segnalato la scorsa settimana in merito al presunto 70esimo anniversario di Esselunga: la dinamica è la stessa. Il consiglio, come sempre in questi casi, è quello di non farsi ingolosire dal messaggio e avvisare chi l’ha inoltrato della sua natura malevola, così da interrompere la catena prima che possa far danni. Nel caso di Amazon, far sempre riferimento esclusivamente al sito ufficiale per conoscere le promozioni e le offerte del momento.