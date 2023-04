Wi-Fi Calling: cos'è e come funziona

Le chiamate telefoniche spesso possono rivelarsi noiose a causa della scarsa ricezione della rete mobile, la quale può verificarsi ad esempio in alcune stanze della casa, in intere abitazioni o in certe aree di appartamenti e negozi. L’unica soluzione, in tale caso, consiste nel chiamare qualcuno mediante la connessione Internet domestica, ovvero tramite Wi-Fi. Alcuni operatori telefonici italiani hanno dunque pensato, verso fine 2022, di lanciare il servizio Wi-Fi Calling. In cosa consiste? Ve lo spieghiamo noi!

Cos’è il Wi-Fi Calling

Questa funzionalità inedita si rivela nel nome stesso: si tratta della possibilità di chiamare e ricevere chiamate con il cellulare anche in assenza di segnale mobile, purché si disponga di una connessione fissa sulla rete Wi-Fi dello stesso gestore. Nello specifico, la tecnologia altrimenti chiamata Voice Over Wi-Fi (VO WiFi) può essere sfruttata grazie a un pacchetto unico offerto da WindTre, TIM o Very Mobile (operatore virtuale di WINDTRE che propone il servizio sfruttando la rete fissa della “casa madre”).

Senza scaricare alcuna applicazione, con tale feature si può sfruttare la connessione Internet wireless sulla maggior parte dei dispositivi Android e iOS per effettuare una chiamata.

Rispetto alle chiamate su WhatsApp, o mediante altri servizi di messaggistica, il vantaggio è evidente: la qualità della chiamata aumenta, operando tramite un segnale più performante, ma si avvale dei medesimi registri delle chiamate via SIM e numero telefonico, senza richiedere un’applicazione apposita.

Ma come funziona esattamente il Wi-Fi Calling? Mediante la trasmissione dei pacchetti dati via Internet, poi trasmessi alla rete cellulare e infine all’interlocutore. In breve, si tratta della continua consegna di informazioni tramite più passaggi, fino al raggiungimento del medesimo risultato di una chiamata normale.

La situazione italiana

Come anticipato, a oggi nel Belpaese questa funzionalità risulta accessibile esclusivamente con TIM, WindTre, il suo secondo brand consumer Very Mobile e Vianova, mentre altri operatori come Vodafone e Iliad devono ancora provvedere al debutto sul nostro mercato dopo il lancio in altri Paesi. Insomma, non c’è molta scelta.

Inoltre, per ragioni legate al marketing, il Wi-Fi Calling è supportato solamente per le chiamate sulle reti Wi-Fi collegate a una SIM dello stesso operatore. Così facendo, i brand incentivano i consumatori a prendere un pacchetto unico fisso + mobile potenzialmente poco conveniente, semplicemente per accedere a funzionalità speciali come questa.

Come se non bastasse, WindTre e TIM garantiscono il supporto al Wi-Fi Calling su una gamma limitata di dispositivi mobili, peraltro diverse a seconda dell’operatore.

Vantaggi e svantaggi

Sull’onda di quest’ultima osservazione, notiamo una delle prime criticità del servizio: per sfruttarlo servono dispositivi recenti, compatibili con la tecnologia “Voice Over WiFi” e certificati dall’operatore che gestisce le reti fisse e mobili utilizzate. Come illustrato sopra, per utilizzare il Wi-Fi Calling è necessario che la SIM e la rete Wi-Fi siano gestite dallo stesso operatore: il telefono si collegherà in automatico al Wi-Fi più vicino su cui esso risulta registrato.

Se non altro, il servizio è gratuito: il Wi-Fi Calling è un servizio accessorio, già incluso nelle offerte dei provider, che non prevede costi aggiuntivi. Ma è davvero conveniente? Come evidenziato dall’Osservatorio SOStariffe.it, a oggi il prezzo dei pacchetti che includono la funzionalità costano tra 32,98 euro e 39,90 euro. Nei bundle vengono incluse connessione Internet di rete fissa e offerta mobile con minuti, SMS e Giga illimitati, riducendo la spesa complessiva…o forse no?

Rinunciando al Wi-Fi Calling, infatti, diventa possibile accedere a pacchetti fisso + mobile identici riducendo il costo totale di circa 10 euro. Pertanto, fino a quando in Italia non ci sarà una competizione maggiore il Wi-Fi Calling sarà un’opzione aggiuntiva responsabile di un aumento non indifferente dei costi, a parità di dati inclusi nel pacchetto Internet casa e mobile.

Quando acquistare un pacchetto Wi-Fi Calling?

L’acquisto di un bundle che include questa funzionalità può rivelarsi necessario se si lavora con aziende o altre realtà in ambienti dove la rete mobile non è disponibile, come seminterrati, capannoni o edifici con mura particolarmente spesse. Ricorrere al Wi-Fi Calling limita indubbiamente le opzioni di scelta per gli utenti, causando un aumento della spesa mensile non indifferente; tuttavia, si accede al contempo a un’offerta mobile con Giga, chiamate e messaggi senza limiti, a un prezzo infine interessante – seppur non del tutto conveniente.